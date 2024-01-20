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Minik Amine Zehra’nın üzen ölümü

Henüz 5 aylık olan Amine Zehra Yurdakul doğuştan gelen kalp hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Minik Amine Zehra’nın üzen ölümü mask

Kandıra Yenişehir Mahallesi Ayyıldız Sokak’ta ikamet eden 5 aylık Amine Zehra Yurdakul doğuştan gelen kalp kapakçığı rahatsızlığı vardı. Hastalığı sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Minik Amine Zehra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lastik Fabrikasında çalışan Hasan Yurdakul’un kızı olan Amine Zehra’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Kaymaz Araman Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aramanlı Mezarlığında toprağa verildi.
# aylık

20 Oca 2024 - 18:02 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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