Minik Amine Zehra’nın üzen ölümü

Kandıra Yenişehir Mahallesi Ayyıldız Sokak’ta ikamet eden 5 aylık Amine Zehra Yurdakul doğuştan gelen kalp kapakçığı rahatsızlığı vardı. Hastalığı sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Minik Amine Zehra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lastik Fabrikasında çalışan Hasan Yurdakul’un kızı olan Amine Zehra’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Kaymaz Araman Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aramanlı Mezarlığında toprağa verildi.