O hastalıkları geçirenler için anında emekli olma fırsatı doğdu! SGK o listeyi paylaştı!

Erken emekli olma fırsatı

Malûlen emeklilik kapsamı içerisinde sağlık durumu kötüye giden, ameliyat geçiren ya da süreli olarak rapor alan çalışanlar adına özel bir düzenleme yapılıyor. Bu kapsam içerisindeki bireylerin normal çalışma kapasitesinde yaşadıkları sorun sebepli erken emeklilik imkanları ortaya çıkıyor. Malûlen emeklilik süreci içerisinde çalışanın sağlık durumu ve de raporları dikkate alınıp özel bir değerlendirme söz konusu oluyor.

Erken emeklilik

Ciddi sağlık sorunları kişilere erken emeklilik imkanı tanıyor. Bu kapsam içerisinde değerlendirilen hastalıklar tek tek paylaşıldı. İşte bu hastalıklar:

· Kanser

· Parkinson hastalığı

· Epilepsi

· Behçet hastalığı

· Kemik iliği hariç organ nakli

· Beyin tümörü

· AIDS

· Siroz

· Şizofreni

· Zeka geriliği

· Tüberkiloz

· Serebral palsi

· Multipl skleroz

· Bipolar bozukluk

· Demans

· Görme kaybı

· Uzuv kaybı

· Felç

Bu hastalıklara sahip olan bireyler %60 ve üzeri işgücü kaybına sahip olmaları durumunda malûlen emekliliğe hak kazanabiliyor. Bu şekilde erken emeklilik fırsatı doğuyor.

Erken emeklilik için gereken şartlar belirlendi

Erken emeklilik hakkına sahip olabilmek için bazı yasal şartlar belirlendi. Bu şartları taşıyanlar için erken emeklilik söz konusu olacak. Şartların tam olarak sağlanamaması emeklilik fırsatını kaçırmaya sebebiyet verecek. Bu şartlar şu şekilde:

· Çalışanların minimum on yıl sigortalı olarak çalışması

· 1800 gün prim ödeme şartı

· Malullük durumunun işe başlanmadan sonra meydana gelmesi

· Hastalık durumunun resmini raporları ile belgelenmesi

· Minimum oranda yüzde altmışlık işgücü kaybı

Bu şartları taşıyan vatandaşlar malûlen emeklilik adına başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular için detaylar ve gereken tüm şartlar sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde belirlendi. Sağlık sorunları sebepli çalışma hayatında zorlanan bireyler iki ana kategori altında değerlendirilmeye alınıp erken emekli olabilecek.

Kaynak: PARA DURUMU