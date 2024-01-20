Aracı olanlar dikkat! Bu plakalar trafiğe çıkamayacak

APP Plaka Uygulamaları

Merdiven altı üreticiler tarafından piyasaya sürülen APP plakalar, sahtecilik amacı ile kullanılıyor. Gerçek plakalar ile birebir görünse de dikkatli bakıldığı zaman üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı fark edilebilir. Kullanım amaçları ve kayıtlı plakalar olmamaları nedeniyle 1 0cak 2024 itibariyle yasaklanmıştır. APP plakalı araçlar özellikle hırsızlık yapan kişilerin araçlarında ve araç satışlarında dolandırıcılığı tercih eden kişiler tarafından kullanıldığı görülür.

Yasadışı eylemler için kullanılan plakalar için yeni kararlar alındı. Resmi kayıtlara geçirilmeden, yasal olmayan şekilde üretilen plakalara sahip araçların artık trafiğe çıkması mümkün değil. Araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemelerden biri olarak cezalara ilişkin açıklamalar da yapıldı. İkinci el araç almayı düşünen vatandaşlarında araç plakaları konusunda dikkatli olması gerekiyor.

Plakalar İçin Uygulanacak Cezalar Ne Kadar?

Sahte plaka üretimi son dönemlerde oldukça hız kazanmıştır. Trafikte yer alan milyonlarca araç bulunurken, bazıları kayıtlı olmayan plakalar ile seyir halinde. Araç sahipleri için yapılan açıklamalardan sonra ceza bedelleri hakkında da açıklama geldi. Sahte plaka üretiminin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalardan sonra yeni bir uygulama geliştirildi. Yeni tescil edilmiş olan ya da plakasını yenileyen araç sahipleri için karekodlu plakalar verilecek.

APP plakaya sahip araçların sürücüleri için 32 bin 170 TL para cezası kesilirken aynı zamanda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek. Yapılan uyarılardan sonra birçok araç sahibi plakalarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Devlet tarafından belirlenen standartlara uyan plakalar kullanılması gerekiyor. Aksi taktirde APP plakaya sahip olmak bir suç olarak sayılacak ve cezai işlemler uygulanacak.

Kaynak: PARA DURUMU