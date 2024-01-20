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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hutbe tartışmasına inceleme!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hutbe tartışmasına inceleme! mask
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, iddialara göre, cuma namazı hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamına, ilçe kaymakamı tepki gösterdi.

Tartışmaya dönüşen olayda imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.

Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."
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20 Oca 2024 - 19:18 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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