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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı
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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi mask

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek” denildi.
# tespit, TÜRK, medya

20 Oca 2024 - 19:30 - Gündem

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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