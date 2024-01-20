20 Oca 2024 - 20:22 - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi'ne ilişkin yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.