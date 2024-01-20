- Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi'ne ilişkin yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi'ne ilişkin yanıt! mask

Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

20 Oca 2024 - 20:22 - Ekonomi

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