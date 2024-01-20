Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bodrum FK: 0

Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Orhan Ovacık’lının ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
51. dakikada orta sahadan gelişen Erzurumspor FK atağından Furkan’ın pasıyla kaleci Diogo Sousa ile karşı karşıyla kalan Süleyman Koç’a müdahalesi sonucu Omar Imeri kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Serbest vuruşu Eren Tozlu kullandı kaleci Diogo Sousa son anda meşin yuvarlağı çelmedi.
58. dakikada Kenan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Gökdeniz’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
89. dakikada Eren rakibinden sıyrılıp ortasında ceza sahası içinde Ufuk’un sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90+6. dakikada sol kanattan Sefa’nın ortasında ceza sahası içinde seken topu alan Eren Tozlu’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Kürşathan Akın
Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa Akbaş (Yakup dk. 66), Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Batuhan (Sefa Akgün dk.81) , Süleyman Koç, Özgür Sert (Alican dk. 72), Furkan (Rosheuvel dk. 81) , Eren Tozlu, Celal Hanalp
Yedekler: Fırat, Enes, Muhammed Emin, Shala, Mustafa Gürkan, Hüseyin
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Üzeyir, Musah Mohammed, Erkan (Ahmet dk. 46), Samet, Omar Imeri, Furkan (Ali Eren dk.87), Burak (Eray dk. 87), Kenan Özer (Celal dk. 79), Gökdeniz Bayrakdar (Osman dk. 90+7)
Yedekler: Bahri Can, Rüzgar Mehmet, Halil İbrahim
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Eren Tozlu (dk. 90+6) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Omar Imeri (dk. 51) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Alican, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Musah Mohammed (Bodrum FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.