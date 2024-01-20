EYÜP SABRIYLA EYÜP’Ü DEVİRDİK 2-1

Kocaelispor sonunda kendine yakışanı yaptı. Maçın henüz 2.dakikasında hakem faciası ortaya çıkacaktı ki bu kez var durumu kurtardı. Gökhan dokunmamadan ustalıkla rakibini dengesini bozdu, buna rağmen hakem bile kandı ve penaltı verdi. Sonra kart da penaltı da iptal edimdi. Kocaelispor Tanke ve Candeias ile rakibini ekarte etti. Eyüp’ün Bruno ile attığı gol galibiyetine yetmedi. Sürekli sağanak altında oynanan maçta zemin harikaydı. Son dakikalarda Caner Erkin pislik yapıp tüm camiaya o.ç. diye küfür ederken, maç sonrasında tansiyon yükseldi. Eski kaptanımız Sinan Pektemek’in kardeşi Eyüplü Mustafa Pektemek’in maç sonrasında yedek kulübemize saldırması çok çirkindi. Eyüp ağır ceza alacak.

Maçtan dakikalar

1.DK: Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

2.DK: Eyüpspor penaltı kazandı. Kaleci Berke uzun bir top attı. Savunma arkasına giden top Ampem ile buluştu. Kaleci Gökhan'ın müdahalesi sonrası penaltı verdi. VAR incelemesi sonrası maçın hakemi izlenmeye çağrıldı. Hakem penaltıyı iptal etti. Kaleci Gökhan'ın sarı kartı da iptal oldu. Oyun 3 dakika durdu.

8.DK: Tanque topu çekti. Pasını Candeias kaleciyi çalımladı. Tanque'ye gelen top savunmaya çarptı korner.

11.DK: Eyüpsporlu Murat Uçar ortayı açtı. Regattin'in kafa vuruşu sonucu dışarıya çıktı.

14.DK: GOOOOLLL CANDEİASS!!! Robin Yalçın'ın hatalı pası sonucu Barış Alıcı araya girdi. Ceza sahasına yakın yerden Candeias ile topu buluşturdu. Candeias kalenin sol köşesine please vuruş ile topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

23.DK: GOL! Caner Erkin serbest vuruşu kullandı. Bruno ceza sahası içinde topa dokundu. Top ağlarımızla buluştu (1-1)

31.DK: Murat Uçar'ın Beridze'ye arkadan yaptığı müdahale sonucu hakem faul çaldı. Murat Uçarı uyarmakla yetindi.

32.DK:Tanque aldığı topu ceza sahasının içine kadar sürdü. Ceza sahasına girdikten sonra arkadaşlarına baktı ve topu Barış Alıcıya gönderdi. Barış topu kontrol ettikten sonra vurduğu şutu Berke Özer uzanarak çıkardı.

34.DK: Murat Uçar, Beridze'ye arkadan müdahale etti. Hakem bu sefer onu sarı kart ile cezalandırdı. 3 dakika öncede aynı şekilde arkadan müdahale etmişti.

35.DK: Caner Erkin kullandığı korneri direkt kaleye gönderdi. Gönderdiği top direkten döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: BARIŞ ALICI ÇIKTI YERİNE REİS AMARAL GİRDİ

47.DK: Çok müsait bir pozisyon kaçtı!! Kaleci Berke'nin hatalı pası sonucu top Candeias ile buluştu. Candeias herkesin ofsayt beklediği anda topu Tanque ile buluşturdu. Topu düzelten Tanque'den çok kötü bir vuruş ile topu dışarı attı. Aut.

55.DK: Kontra atağı iyi değerlendiremedik!!! Candeias hızlıca pasını Amaral ile buluşturdu. Amaral topu boşta olan Tanque'ye gönderdi.. Tanque bencillik yaptı. Şutu çekti. Kaleci Berke topu çeldi ve savunma topu uzaklaştırdı.

58.DK: Hava topu mücadelesinde Robin Yalçın ile Yusuf Cihat kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu da yerde kaldı. Maç durdu.

62.DK: Oyuncu değişikliği!!! Recep Niyaz çıktı yerine yeni transfer Tugay Kaçar oyuna dahil oldu.

65.DK: Yusuf Cihat, kafa darbesinin etkisi devam etmesi dolayısıyla kendini yere bıraktı. Sedye ile oyundan çıkıyor.

66.DK: Yusuf Cihat sakatlanması sonucu yerini Mesut Can'a bıraktı. Beridze yerini Cem Ekinci'ye bıraktı

68.DK: Mehmet Yılmaz Regattin'e yaptığı müdehale sonrası kendini yere bıraktı.

70.DK: GOOOLLLLL TANQUE!!! Amaral, rakip yarı sahası çizgisinde bulunan Tanque ile topu buluşturdu. Rakip yarı sahasından topu süren Tanque, topu ağlara gönderdi. Kaleci Berke çaresiz kaldı. (2-1)

75.DK: Yusuf Abdioğlu, Ampem'i yere düşürdü ve sarı kart ile cezalandırıldı.

78.DK: Oyuncu değişikliği!! Robin Yalçın yerini Melih Kabasakal, Saiz yerini Mustafa Pektemek'e yerini bıraktı.

81.DK: Oyuncu değişikliği!! Tanque oyundan çıktı, yerine Koukaou girdi.

83.DK: Oyuncu değişikliği!! Regattin oyundan çıktı yerine Halıdereli Sinan Gümüş girdi.

85.DK: Koukaou ile Metehan mücadelesi sonrası yaptığı faulde Koukaou sarı kart gördü

89.DK: Oyuncu değişikliği!! İlk golümüzü atan Candeias oyundan alkışlarla çıkarken yerine Fofana oyuna dahil oldu

90.DK: Caner Erkin'in kullandığı korner ceza sahasında karambole neden oldu top Mehmet Yılmaz çarptı top Bruno'nun önünde kaldı. Bruno kale dibinde vurdu Gökhan çizgi önünde çıkardı.

90+5: Caner Erkin sarı kart gördü

KOCAELİSPOR 2-1 EYÜPSPOR

Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 66), Josip Vukovij, Barış Alıcı (Amaral dk.46), Candeias (Fofana dk. 89), Beridze (Cem Ekinci dk. 66 ), Douglas Tanque (Kouakou dk. 81)

Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız, Ramil Sheidaev

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Metehan Baltacı, Luccas Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Melih Kabasakal dk 78), Samuel Saiz (Mustafa Pektemek dk. 78), Recep Niyaz (Tugay Kaçar dk. 62), Regattin (Sinan Gümüş dk. 83), Ampem, Gianni Bruno

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Mete Kaan Demir, Svit Seslar, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Candeias (dk. 14), Douglas Tanque (dk. 69) (Kocaelispor), Bruno (dk. 23) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Kouakou (Kocaelispor), Mehmet Murat Uçar, Caner Erkin (Eyüpspor)