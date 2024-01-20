TRİBÜNLERİN TEPKİSİNİ ALAN CANER, MİLYONLARI GÖZÜ ÖNÜNDE O.Ç.LARI DİYEREK TÜM CAMİAYA AĞIR KÜFÜR ETTİ. HAKEM BUNU GÖRMEDİ AMA VAR HAKEMİ TESPİT ETTİ… AĞIR BİR RAPOR DÜZENLENEREK CANER’İN CEZA ALMASI İÇİN TÜM CAMİA ŞİKAŞETÇİ OLACAK…
20 Oca 2024 - 21:06- Spor Güncelleme:
CANER AÇIK AÇIK TRİBÜNLERE O.Ç. DEDİ: KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR
TÜRK FUTBOLUNUN ‘BİLİNEN!’ İSMİ CANER ERKİN OLAYLLARIN YİNE BAŞROLÜNDEYDİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfez - Ben bir orbs. Çocuğum demek istedi harelde
Vatandaş Emekli - Var gödü iise digerleride görür
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.