CANER AÇIK AÇIK TRİBÜNLERE O.Ç. DEDİ: KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR

TRİBÜNLERİN TEPKİSİNİ ALAN CANER, MİLYONLARI GÖZÜ ÖNÜNDE O.Ç.LARI DİYEREK TÜM CAMİAYA AĞIR KÜFÜR ETTİ. HAKEM BUNU GÖRMEDİ AMA VAR HAKEMİ TESPİT ETTİ… AĞIR BİR RAPOR DÜZENLENEREK CANER’İN CEZA ALMASI İÇİN TÜM CAMİA ŞİKAŞETÇİ OLACAK…