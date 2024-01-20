Y. Adana Demirspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Y. Adana Demirspor: Shahruddin, Dorukhan Toköz (Yusuf Barasi dk. 45), Semih Güler, Cisse (Manev dk. 73), Abdurrahim Dursun (Motez Nourani dk. 74), Stambouli, Gravillion, Akintola, Yusuf Erdoğan, Michut (Nani dk. 86), Emre Akbaba
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 78), Radakovic, Kitsiou, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Morutan (Atakan Çankaya dk. 86), Pedrinho, Bajic (Macheda dk. 55)
Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cem Türkmen, Astranakulov, Arda Ünyay, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Emre Akbaba (dk. 52) (Adana Demirspor), Pedro Moreira (dk. 63) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Chatzigiovanis, Emre Belözoğlu (MKE Ankaragücü)
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.