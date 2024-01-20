KARTAL'A SOĞUK DUŞ: 4-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Eray Ersoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Murat Akça dk. 86), Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar (Kappel dk. 90+3), Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam (Diaby dk. 90+3), Erencan Yardımcı (Endri Çekiçi dk. 73), Umut Nayir (Thuram dk. 86)
Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Ghezzal dk. 46), Tayfur Bingöl (Necip Uysal dk. 86), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 66), Cenk Tosun (Muleka dk. 66)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Goller: Umut Nayir (dk. 4), Halil Akbunar (dk. 70), Thiam (dk. 74), Nuno Sequeira (dk. 82) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Demir Ege Tıknaz, Onur Bulut (Beşiktaş), Umut Nayir (Pendikspor)
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Eray Ersoy
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.