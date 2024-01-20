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Hamas yeni esir takasına yeşil ışık yaktı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, hareketin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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Hamas yeni esir takasına yeşil ışık yaktı mask

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 106 gündür devam ediyor. İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde vururken, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin durumu ise bilinmiyor.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” dedi.

Yemen’deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas’ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, “Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
# siyasi, yeni

20 Oca 2024 - 21:39 - Dünya

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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