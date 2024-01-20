Migrenin ilacı bu çay!

Beyin sağlığını destekleyen ve şifa veren bitki çayı tarifi derledik. Zencefil ve fesleğen aromaları sayesinde baş ağrısına iyi geliyor. İşte detaylar...
BAŞ AĞRISINI DİNDİREN ÇAY
Baş ağrısı için lezzetli bitki çayları, ağrı kesicilere alternatif olur. Genellikle az yan etki ile baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. İşte baş ağrısını dindiren bir çay tarifi:
Bu özel çay, baş ağrısını hafifletmek için etkili bitkileri içerir. Nane ve zencefil, sinir sistemini rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Fesleğen ve papatya, kaygıyı azaltabilir ve beyin sağlığını destekleyebilir. Rezene ise şişkinliği ve sindirim sorunlarına bağlı baş ağrılarını azaltır.
Çayı hazırlamak için, zencefil ve fesleğen yapraklarını 2 bardak sıcak suya demleyin. Ardından karışımı süzün ve içine 1 çay kaşığı rezene tohumu, nane yaprakları ve yarım çay kaşığı papatya ekleyin. İsterseniz tatlandırmak için bal ekleyebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak tüketmek, baş ağrılarına doğal bir çözüm sağlar.
Kaynak: AKŞAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.