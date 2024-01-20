CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, vatandaşlara dokunmaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Gökçe, tüm vatandaşları tek tek dinliyor. Vatandaşın sorunlarını not alan Gökçe, çözüm için ekibi ile bir araya geliyor.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”

Derincelilerin en mutlu gününde ve en üzüntülü gününde yalnız bırakmayan Gökçe; kıraathanelerde, çay bahçelerinde, duraklarda ve esnaf ziyaretlerinde Derince’yi ortak akılla yöneteceğini ifade ediyor. Yaşanılacak bir Derince için vatandaşlarla sohbet etmeye devam eden Gökçe, sorunları da yerinde tespit ediyor.