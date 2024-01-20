CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, vatandaşlara dokunmaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Gökçe, tüm vatandaşları tek tek dinliyor. Vatandaşın sorunlarını not alan Gökçe, çözüm için ekibi ile bir araya geliyor.
“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”
Derincelilerin en mutlu gününde ve en üzüntülü gününde yalnız bırakmayan Gökçe; kıraathanelerde, çay bahçelerinde, duraklarda ve esnaf ziyaretlerinde Derince’yi ortak akılla yöneteceğini ifade ediyor. Yaşanılacak bir Derince için vatandaşlarla sohbet etmeye devam eden Gökçe, sorunları da yerinde tespit ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ragıp Ömer Çelikel - Belediye seçimleri aday işidir ben adaya bakarım diyen eyy Derince seçmeni... Bu adama lütfen bir şans verelim. Çalmaz çaldırmaz. Yemez yedirmez.. Bir deneyelim yahu. Olmazsa yine değiştiririz. Ama bir şans verelim emin olun kimse bir şey kaybetmez... Sevgiler.
Hakan - Derince seninle mutlu sertif gelecek derincenin derdi bitecekkk
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.