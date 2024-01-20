Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.

Kaynak: HÜRRİYET