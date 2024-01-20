Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.
Kaynak: HÜRRİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.