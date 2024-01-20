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Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu mask

Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.

Kaynak: HÜRRİYET
# sevk edildi, sağlık

20 Oca 2024 - 22:20 - Asayiş

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