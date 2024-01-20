Kerem Yavaş: “Bu maç bizi hedefimizden alıkoymayacak”

“Avantajımız devam ediyor”
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı şu sözlerle değerlendirdi: “Burası Kocaeli deplasmanı. Gerçekten Türkiye’deki her takım için zor bir stat. Karşımızda iyi bir ekip vardı. Son dönemlerde yaşadıkları puan kayıpları dolayısıyla doğal olarak bizden daha çok kazanmaya ihtiyaçları vardı. Biz gelirken Kocaelispor’dan 12 puan öndeydik. Amacımız bunu koruyarak ve mümkünse artırarak buradan ayrılmaktı. Başarılı olamadık. İlk devre istediğimize yakın oyun sergiledik. Sadece taç atışı sonrası verdiğimiz pozisyondan golü yedik. Akabinde duran top şansıyla beraberliği yakaladık. Sonra bizim istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Kocaelispor daha tempolu ve istekli başladı. Hücumda istediklerimizi yapamadık. Basit top kayıpları yaptık, rakibi kendi sahasına itemedik. Maç ortada gibi oldu. Yine duran top kullandıktan sonra rakibin yakaladığı kontra atakta ikinci golü yedik. Sonra takımımız reaksiyon gösterdi. Pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Üzgünüz. Avantajımız devam ediyor. Bu maç bizi hedefimizden alıkoymayacak. Bu maçı iyi inceleyip Tuzla maçına hazırlanacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.