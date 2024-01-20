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Otel odasının banyosunda asılı halde bulundu

İzmit'te bir otel odasının banyosunda iple asılı hâlde bulunan Zilan Altıntaş kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Otel odasının banyosunda asılı halde bulundu mask
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Olay akşam saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir otel odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift bir süredir otelde 1 yaşındaki çocuğu ile kalıyordu. Henüz ismi öğrenilemeyen koca otel odasının banyosunda eşi Zilan Altıntaş'ı(25) iple asılı halde buldu. Durumu otel görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Altıntaş hayatını kaybetti. Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken genç annenin eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
# Kadın, sevk edildi, sağlık, inceleme

20 Oca 2024 - 22:23 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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