Otel odasının banyosunda asılı halde bulundu

Olay akşam saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir otel odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift bir süredir otelde 1 yaşındaki çocuğu ile kalıyordu. Henüz ismi öğrenilemeyen koca otel odasının banyosunda eşi Zilan Altıntaş'ı(25) iple asılı halde buldu. Durumu otel görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Altıntaş hayatını kaybetti. Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken genç annenin eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.