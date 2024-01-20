Sağlık Bakanlığı’nda binlerce alım yapılacak!

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan sonrasında işsiz vatandaşlar gözlerini başvurulara çevirdi. 2024 yılı için birçok farklı alanda personel alımları yapılırken, Sağlık Bakanlığı alacağı personel sayısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 27 bin sözleşmeli personel alacağını resmi bir şekilde duyuran Bakanlık, detayları Resmi Gazete’de yayınladı.

27 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

27 bin personel alacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, kadro dağılımları hakkında da açıklamalarını yaptı. Sevindirici haberin ardından iş arayan onlarca vatandaş başvuru koşullarını merakla bekliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine dahil olan kuruluşlarda çalışacak personel alımı yapılacak. Aile Sağlık Merkezleri, tıp merkezleri ve benzeri birçok farklı sağlık kuruluşu için alımlar gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımları için detaylar neler, koşullar neler gibi sorular sık şekilde dile getiriliyor. Sözleşmeli personel sayısının 27 bin olarak açıklanması başvuru şartları konusunda da kesin açıklamalar yapılmasının önüne geçti. Her bir branş için farklı koşullar bulunduğu için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrildi. Alım yapılacak kadro ve branşlar şu şekilde açıklandı;

· 2 hemşire

· 1 sağlık teknikeri

· 1 diyetisyen

· 25 sağlık memuru

· 9 ebe

· 23.464 uzman tabip

· 3.498 tabip

Sağlık Bakanlığı Personeli Olmak İçin Yapılacaklar

2024 yılı için alınan karar sayesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek sayı 27 bin olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan karar sonrasında vatandaşlar çeşitli sorular sormaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar, uzun süredir iş arayanları sevindirse de tarihler konusunda net açıklamalar yapılmadı. Personel alımları için başvurular henüz açılmadı.

Her biri farklı bir branş olması nedeniyle başvuru şartları da belirtilmemiştir. Başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından, başvuru koşulları da yayınlanacak. Sağlık personeli olarak işe başlamak isteyenler, sözleşmeli personel alımlarından faydalanabilir.

Kaynak: PARA DURUMU