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Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile turistlerin bulunduğu otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı mask

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan 34 GPC 799 plakalı otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.
# kaza, trafik

20 Oca 2024 - 23:53 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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