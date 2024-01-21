Almanya'da iki Türk'ü vurdu, Türkiye'ye kaçtı...

Ali Gülen'in haberine göre, Almanya’nın Hagen kentinde, yaklaşık 1 ay önce iki Türk‘ü defalarca ateş ederek ağır yaralayan 23 yaşındaki Mehmet Şengül, hakkında uluslararası arama kararı çıkmadan Türkiye’ye kaçtı.
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müebbet hapis ya da güneşli bir ülkede tatil. İşte böyle sizi ...." dedi.
SİLAHLI VE FİŞEKLİ FOTOĞRAF
Sosyal medya paylaşımı, Alman polisi ve yargısını harekete geçirdi. Şengül'ün iadesi ya da Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Şengül’ün, kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, şüphelinin sosyal medya hesabındaki tüfekli ve fişekli fotoğrafları da dikkati çekti.
Ayrıca, Alman polisi ve Interpol, Mehmet Şengül’ün fotoğraflarını yayımlayarak yakalanması için vatandaşlardan destek istedi.
PARA VERİP BELÇİKA’YA GİTTİ
Şengül’ün, kendisini götürmesi için bir kişiye 1500 Euro verdiği ve olaydan sonra, önce Hollanda’ya, ardından da Belçika’ya geçtiği belirlendi. Arama ve yakalama kararı çıkarılmadan birkaç saat önce Brüksel’den havalanan Türkiye uçağına binen Şengül hakkındaki kararın uçaktayken çıktığı belirtiliyor.
Saldırılarla ilgili soruşturmayı Hagen’deki savcılık yürütürken iki ülkenin de vatandaşlığına sahip olan Mehmet Şengül’ün Türkiye’den Almanya‘ya iadesinin mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, Şengül’ün Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.