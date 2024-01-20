SICAĞI SICAĞINA MAÇ YORUMLARI: Tebrikler Kocaelispor, tebrikler büyük Kocaelispor taraftarı

Hasan Aygün- İnançla Azimle Hırsla oynadıkça zafere ulaşılacağını bu akşam gösterdiniz… Tebrikler Kocaelispor… Tebrikler Büyük Kocaelispor Taraftarı…
Sıkı Hayran Irfan Celebi: Anti tank mayını anında patlar içinden geçer adamın…
Murat Önerbay: Tebrikler Körfez’im… İnşallah bu futbolu istikrarlı bir şekilde sürdürürüz
Sıkı Hayran Hakan Çolak: #KARAKTER #ADAM #KRAL
Mert Akbulut- Takımdaki bütün gençler seyredip utansınlar. Commandante…
Hakkı Yetkin: Orkestra şefi virtüöz…
Sıkı Hayran Onur Baymak: Baturman…
İlyas Şahin: Kaptan
Ozan Sarıtaş Kocaelispor: Adammmmmmmmm…
Doğan Harun: Beton yetmez…
Hasan Aygün- İnançla Azimle Hırsla oynadıkça zafere ulaşılacağını bu akşam gösterdiniz… Tebrikler Kocaelispor… Tebrikler Büyük Kocaelispor Taraftarı…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.