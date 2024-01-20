SICAĞI SICAĞINA MAÇ YORUMLARI: Tebrikler Kocaelispor, tebrikler büyük Kocaelispor taraftarı

Hasan Aygün- İnançla Azimle Hırsla oynadıkça zafere ulaşılacağını bu akşam gösterdiniz… Tebrikler Kocaelispor… Tebrikler Büyük Kocaelispor Taraftarı…

Sıkı Hayran Irfan Celebi: Anti tank mayını anında patlar içinden geçer adamın…

Murat Önerbay: Tebrikler Körfez’im… İnşallah bu futbolu istikrarlı bir şekilde sürdürürüz

Sıkı Hayran Hakan Çolak: #KARAKTER #ADAM #KRAL

Mert Akbulut- Takımdaki bütün gençler seyredip utansınlar. Commandante…

Hakkı Yetkin: Orkestra şefi virtüöz…

Sıkı Hayran Onur Baymak: Baturman…

İlyas Şahin: Kaptan

Ozan Sarıtaş Kocaelispor: Adammmmmmmmm…

Doğan Harun: Beton yetmez…