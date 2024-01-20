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SICAĞI SICAĞINA MAÇ YORUMLARI: Tebrikler Kocaelispor, tebrikler büyük Kocaelispor taraftarı

Kocaelispor Eyüp’ü devirdi, taraftar coştu, sağanak yağışa rağmen takımı bırakmayan Körfezliler ayakta alkışlandı… İşte sıcağı sıcağına yorumlar…

Hakan Yağcıoğlu
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SICAĞI SICAĞINA MAÇ YORUMLARI: Tebrikler Kocaelispor, tebrikler büyük Kocaelispor taraftarı mask

Hasan Aygün- İnançla Azimle Hırsla oynadıkça zafere ulaşılacağını bu akşam gösterdiniz… Tebrikler Kocaelispor… Tebrikler Büyük Kocaelispor Taraftarı…
Sıkı Hayran Irfan Celebi: Anti tank mayını anında patlar içinden geçer adamın…
Murat Önerbay: Tebrikler Körfez’im… İnşallah bu futbolu istikrarlı bir şekilde sürdürürüz
Sıkı Hayran Hakan Çolak: #KARAKTER #ADAM #KRAL
Mert Akbulut- Takımdaki bütün gençler seyredip utansınlar. Commandante…
Hakkı Yetkin: Orkestra şefi virtüöz…
Sıkı Hayran Onur Baymak: Baturman…
İlyas Şahin: Kaptan
Ozan Sarıtaş Kocaelispor: Adammmmmmmmm…
Doğan Harun: Beton yetmez…
# büyük, Kocaelispor

20 Oca 2024 - 23:17 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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