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Giden Şube Müdürünün Arkasından tosun kestiler. Şube müdürü ne yaptı ki vatandaşlar bu kadar sevindi?

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir kamu bankasının müdürünün tayini çıktı. Olayı duyan banka müşterisi esnaf ve çiftçiler Banka müdürünün arkasından kurban kesti.

Giden Şube Müdürünün Arkasından tosun kestiler. Şube müdürü ne yaptı ki vatandaşlar bu kadar sevindi? mask

"MÜDÜR GİDERSE TOSUN KESECEĞİZ"

Bankanın şube müdürüyle uzun bir zamandır sorun yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Müdür giderse tosun keseceğiz” diye önceden verdikleri sözü tutmaya karar vererek büyükbaş bir tosunu bankanın önünde kesti.

Yaşanan Olay, ilçeye mizahi bir hava katarken, vatandaşlar tepkilerini bu sıra dışı yöntemle dile getirmenin bir yolu olarak gördü. Bankanın önünde kesilen tosun, ilginç protestonun bir sembolü haline geldi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# karar

20 Oca 2024 - 23:21 - Gündem

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