Giden Şube Müdürünün Arkasından tosun kestiler. Şube müdürü ne yaptı ki vatandaşlar bu kadar sevindi?

"MÜDÜR GİDERSE TOSUN KESECEĞİZ"
Bankanın şube müdürüyle uzun bir zamandır sorun yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Müdür giderse tosun keseceğiz” diye önceden verdikleri sözü tutmaya karar vererek büyükbaş bir tosunu bankanın önünde kesti.
Yaşanan Olay, ilçeye mizahi bir hava katarken, vatandaşlar tepkilerini bu sıra dışı yöntemle dile getirmenin bir yolu olarak gördü. Bankanın önünde kesilen tosun, ilginç protestonun bir sembolü haline geldi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.