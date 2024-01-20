2023'te 25 bin 883 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, aralık ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'ün tamamında 25 bin 883 şirket, aralıkta ise 5 bin 952 şirket kapandı.

2023’te, 2022’ye göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 42,3 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,7 azalış oldu.

Aralık 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 30,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,8 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 146,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 255 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 54,5 azalış gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKETLER

Aralıkta 12 bin 519, 2023'te 128 bin 528 şirket kuruldu. 2023’te kurulan şirket sayısı 2022’ye göre yüzde 8,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,6 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 61,3 arttı.

Aralık 2023’te, Aralık 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,5 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,9 arttı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 arttı.

Kaynak: SÖZCÜ