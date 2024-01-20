Soyunma odasında bayram sevinci vardı: EN BÜYÜK KOCAELİSPOR

Sıkı Hayran Taner Araç: Balonu patlattık…
Nihat Araç- BÜTÜN GEMİLER KÖRFEZDE BATAR… Bir şunu diyen bir yazı 'K 1966 SEVDANIN LiGi OLMAZ' görseli olabilir…
Yuksel Ates- Kralllarrrrrr..simdi gitsinler eyip sultan hz biz ne yaptik diye dua etsinlerrr…
Şener Sar: Daima Kocaelispor Her zaman Kocaelispor…
Grup Anka- Tebrikler Körfezim…
Sıkı Hayran- Kadir Zortaş… SÜPERsiniz hedefe doğru emin adımla…
Serkan Çoruh- Güzel oyun güzel skor . Stadda kalanlar bir baksın Caner hâlâ hakeme itiraz ediyormu
Ayhan Kurt- Her zaman her yerde en büyük KÖRFEZ…
Sıkı Hayran- Uğur Arat: Kocaelispor taraftarına parmak sallayan Caner. Semt takımının topçusu o parmağını varyaaa ... Canere biri emzik versin…
Sıkı Hayran Hakan Çolak: #TEBRİKLER #ÇOCUKLAR güzel mücadele güzel sonuç Seriye devam…
Melik Pehlivan: Siz Kocaelisiniz başaracaksınız…
Sıkı Hayran Hüseyin Yıldız: Böyle maç mi olur caner’e ettiğim laflarla öbür tarafa gitsem Allah muhafaza tövbe yarabbim…
Sıkı Hayran Vahap Eroğlu: Tebrikler KÖRFEZ ' Körfez' m…
Sıkı Hayran Ali Dulger: Her zaman her yerde en büyük Körfez… Şimdi seriye bağlayacağız. Allahım ıznı ıle arkası superlıgde görüşürüz...
Sıkı Hayran Tuncay Pinar: Lideri devirdik. Tebrikler Kocaelispor
Sıkı Hayran Hayati Avcı: Bravo takım…
Muhammed Ümeyr Barkın: Geliyorruzzzz…
Sıkı Hayran Hamza Bostan: #YOLUNSONUŞAMPİYONLUK
Kerem Erdem: Üç büyüklerin korkulu rüyası geliyor yürü be Kocaeli kim tutar sizi… Sivassporlu olarak Tam destek
Saban Ozturk: Solbek ve sagbeki bulduk yürü Körfezim…
Sıkı Hayran TC Sertaç Demirören: Adamsınız adammm emeğinize sağlık aslan parçaları
Hakan Eker: Helal olsun size ne oldu arda Turan
İbrahim Kurtuldu: Tebrikler kocaelispor
Sıkı Hayran Sedat Dinçer: Tebrikler Kocaelispor…
İsmail Solmaz: Sen şampiyon OLACAKSIN!..
Sıkı Hayran Kemal Dinc: Başarılar dilerim. Tebrikler.. Hep birlikte.
Erol Gokce: MEHMET YILMAZ DAHA DA VE SONUÇ
Hakan Tavukcu: Tebrikler takım
Sıkı Hayran: Ali Atacan… Şampiyon Körfez
Hilmi Aslan: Sezon sonuna kadar hep böyle mutlu kalırız inşallah
Sıkı Hayran Engin Yıldırım: Zafer her zaman inananlardan yanadır tebrikler Kocaelispor
Sıkı Hayran Hüseyin Yıldız: Altay Spor Kulübü geliyoruz dostlar
Sıkı Hayran Mustafa Çuhadar: Yolun sonu şampiyonluk
Sıkı Hayran Engin Yıldırım: Tuncay Çiftçi: Süper…
Sıkı Hayran: Erdal Dikmen: TEBRİKLER KÖRFEZİM…
Sıkı Hayran Murat Aydınlı: ŞAMPİYON…
Tarık Taşdemir: Harikasınız
Ali Ay: Tebrikler körfez
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.