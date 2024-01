Soyunma odasında bayram sevinci vardı: EN BÜYÜK KOCAELİSPOR

Sıkı Hayran Taner Araç: Balonu patlattık…

Nihat Araç- BÜTÜN GEMİLER KÖRFEZDE BATAR… Bir şunu diyen bir yazı 'K 1966 SEVDANIN LiGi OLMAZ' görseli olabilir…

Yuksel Ates- Kralllarrrrrr..simdi gitsinler eyip sultan hz biz ne yaptik diye dua etsinlerrr…

Şener Sar: Daima Kocaelispor Her zaman Kocaelispor…

Grup Anka- Tebrikler Körfezim…

Sıkı Hayran- Kadir Zortaş… SÜPERsiniz hedefe doğru emin adımla…

Serkan Çoruh- Güzel oyun güzel skor . Stadda kalanlar bir baksın Caner hâlâ hakeme itiraz ediyormu

Ayhan Kurt- Her zaman her yerde en büyük KÖRFEZ…

Sıkı Hayran- Uğur Arat: Kocaelispor taraftarına parmak sallayan Caner. Semt takımının topçusu o parmağını varyaaa ... Canere biri emzik versin…

Sıkı Hayran Hakan Çolak: #TEBRİKLER #ÇOCUKLAR güzel mücadele güzel sonuç Seriye devam…

Melik Pehlivan: Siz Kocaelisiniz başaracaksınız…

Sıkı Hayran Hüseyin Yıldız: Böyle maç mi olur caner’e ettiğim laflarla öbür tarafa gitsem Allah muhafaza tövbe yarabbim…

Sıkı Hayran Vahap Eroğlu: Tebrikler KÖRFEZ ' Körfez' m…

Sıkı Hayran Ali Dulger: Her zaman her yerde en büyük Körfez… Şimdi seriye bağlayacağız. Allahım ıznı ıle arkası superlıgde görüşürüz...

Sıkı Hayran Tuncay Pinar: Lideri devirdik. Tebrikler Kocaelispor

Sıkı Hayran Hayati Avcı: Bravo takım…

Muhammed Ümeyr Barkın: Geliyorruzzzz…

Sıkı Hayran Hamza Bostan: #YOLUNSONUŞAMPİYONLUK

Kerem Erdem: Üç büyüklerin korkulu rüyası geliyor yürü be Kocaeli kim tutar sizi… Sivassporlu olarak Tam destek

Saban Ozturk: Solbek ve sagbeki bulduk yürü Körfezim…

Sıkı Hayran TC Sertaç Demirören: Adamsınız adammm emeğinize sağlık aslan parçaları

Hakan Eker: Helal olsun size ne oldu arda Turan

İbrahim Kurtuldu: Tebrikler kocaelispor

Sıkı Hayran Sedat Dinçer: Tebrikler Kocaelispor…

İsmail Solmaz: Sen şampiyon OLACAKSIN!..

Sıkı Hayran Kemal Dinc: Başarılar dilerim. Tebrikler.. Hep birlikte.

Erol Gokce: MEHMET YILMAZ DAHA DA VE SONUÇ

Hakan Tavukcu: Tebrikler takım

Sıkı Hayran: Ali Atacan… Şampiyon Körfez

Hilmi Aslan: Sezon sonuna kadar hep böyle mutlu kalırız inşallah

Sıkı Hayran Engin Yıldırım: Zafer her zaman inananlardan yanadır tebrikler Kocaelispor

Sıkı Hayran Hüseyin Yıldız: Altay Spor Kulübü geliyoruz dostlar

Sıkı Hayran Mustafa Çuhadar: Yolun sonu şampiyonluk

Sıkı Hayran Engin Yıldırım: Tuncay Çiftçi: Süper…

Sıkı Hayran: Erdal Dikmen: TEBRİKLER KÖRFEZİM…

Sıkı Hayran Murat Aydınlı: ŞAMPİYON…

Tarık Taşdemir: Harikasınız

Ali Ay: Tebrikler körfez