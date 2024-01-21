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SON DAKİKA ALARMI: Aniden donacağız, dikkat !..

Hakan Yağcıoğlu
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SON DAKİKA ALARMI: Aniden donacağız, dikkat !.. mask

Avrupa meteoroloji ajansı verilerine göre, Kandilli Rasathanesi’nin de bildirdiğine göre, 24 saat içerisinde sıcaklığın 8-10 derece birden aniden düşeceği açıklandı ve alarm verildi. Ekipler kar yağışı için uyarıldı ve önlemler alınıyor. Pazartesi kar bekleniyor.
# kar, Meteoroloji

21 Oca 2024 - 00:17 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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