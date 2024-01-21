SON DAKİKA ALARMI: Aniden donacağız, dikkat !..

Avrupa meteoroloji ajansı verilerine göre, Kandilli Rasathanesi’nin de bildirdiğine göre, 24 saat içerisinde sıcaklığın 8-10 derece birden aniden düşeceği açıklandı ve alarm verildi. Ekipler kar yağışı için uyarıldı ve önlemler alınıyor. Pazartesi kar bekleniyor.