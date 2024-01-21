Otomobil park halindeki dorseye çarpıp hurdaya döndü: 2 ölü

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Şimşekli kullandığı Ford marka 33 VCS 15 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir tıra ait 55 AFB 817 plakalı dorseye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ford marka otomobil adeta hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Selçuk Şimşekli’nin olay yerinde öldüğü belirlerken yolcu konumdaki ağır yaralanan Yemliha Nergis’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nergis, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olay yerinde ölen sürücü Selçuk Şimşekli’nin cesedi ve hastanede ölen Yemliha Nergis’i cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Şimşekli kullandığı Ford marka 33 VCS 15 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir tıra ait 55 AFB 817 plakalı dorseye çarptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.