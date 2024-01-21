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Metruk bina alevlere teslim oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Metruk bina alevlere teslim oldu mask

Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

21 Oca 2024 - 00:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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