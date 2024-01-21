Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Asayiş
Metruk bina alevlere teslim oldu
Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.