Metruk bina alevlere teslim oldu

Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.