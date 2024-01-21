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Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı mask

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ ve ‘KB-4304’ tarafından lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
# yardım

21 Oca 2024 - 00:56 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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