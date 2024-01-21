Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Karacakaya caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil ile Altınay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf D. hakimiyetindeki 06 J 0646 plakalı dolmuş ile kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisi ile dolmuş devrildi. Dolmuştaki 9 yolcu ve araçların sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.