Alkollü sürücü pastanenin duvarına çarparak durabildi

Olay, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazada kaldırıma çıkan kamyonet, pastane duvarına çarpmanın yanı sıra bir beyaz eşya mağazasının dış ünitesine ve trafik levhalarına da zarar verdi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak aracı bölgeden çekti.
Araçta meydana gelen kaza sonucunda ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Olay, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazada kaldırıma çıkan kamyonet, pastane duvarına çarpmanın yanı sıra bir beyaz eşya mağazasının dış ünitesine ve trafik levhalarına da zarar verdi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak aracı bölgeden çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.