İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı! İşte kulislerde konuşulan rakam...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.
Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.
Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR BELLİ OLDU
Fakat emekli maaşlarına yapılan ek zam hiç kimseyi memnun etmedi.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, yerel seçimler öncesi emekli maaşlarına ek zam yapılabileceğini iddia etti.
Çetingüleç, emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceğini belirterek kulislerde 4 bin ile 8 bin lira arasında bir rakamın telaffuz edildiğini öne sürdü.
Mehmet Çetingüleç, emeklilere ek zam iddiasına ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:
" Ankara'da iktidar milletvekilleri dahil birçok kesim " 2024 emekli yılı olacak" sözünün altını dolduracak düzenlemelerin yapılacağına inanıyor.
Bu konudaki beklentileri şöyle sıralamak mümkün:
Birincisi; 7500 lira maaş alan ve yüzde 42.6'lık zamdan bile mahrum bırakılan kesime seçimden hemen önce ilave bir zam daha yapılabilir.
İkincisi; emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebilir. Bunun için de seçim öncesi tarih veriliyor. Seyyanen zam için 4 bin ile 8 bin lira arasında rakam telaffuz ediliyor.
Üçüncüsü; intibak yapılabilir. Yani 2000 yılı öncesi emekli olanlarla, 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasındaki fark giderilebilir.
Daha önce 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşları intibak düzenlemesiyle kısmen artırılmıştı. Şimdi aynısı 2000 yılı sonrasında emekli olanlara uygulanabilir.
"Zam sevincini" seçime ne kadar yaklaştırırsanız sandıkta karşılığı yüksek olur.
Muhtemelen bu gibi hesaplarla emekliye ek gelir yaratacak düzenleme Mart ayının ortasına bırakılmış olabilir.
Mart ayında ilave bir zam gelme olasılığı yüksek.
Zaten iktidar 2024 yılını "emekli yılı" haline getirecekse, bunu yapmak için seçim sonrasını niye beklesin?
Seçimden önce yapmalı ki hem AK Parti hem de emekli bundan kazançlı çıksın.
Yani "win win..."
Öte yandan...
Muhalefet bastırmaya başladı.
CHP en düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılmasını istiyor.
Emekliler ayakta.
İktidarın emekliyi 14 bin 435 lira olan "açlık sınırının altında" bırakma olasılığı giderek zayıflıyor.
Ek zam için geri sayım başladı!..."
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Emekli̇ - SGK ve BAĞKUR Emeklisine verilen zam %37,57 değil %5'dir,37,57 zam; toplu iğne,civata verileri ile hesaplanan sahte ENFLASYON' yani,Türk parasının altı aylık değer kaybıdır, verilen zam %5'dir, AKP rakamlar üzerinde oynayıp göz boyama yani İLLİZYON yaparak emekliyi kandırmaktadır.
İktidar,seçimde 21 YILDIR koruyup,kolladığı MEMUR ve MEMUR EMEKLİLERİNDEN oy alsın,ne kadar alacak onuda inşallah göreceğiz seçimde.
Derinceli - Şöyle olabilirmi çalışırken primleri tavandan ödemiş prim gün sayısı 9000 -10000 üstü tabiki fazla alacak çalışırkende fazla alıyodu 3600-5000 prim ödeyenle nasıl bir olabili akıl ve mantık neresinde bunun herkese hakkı kadar geçinebildiği kadar herkes aynı maaş alma senaryosu boş herkese ekmeği kadar köfte adilane olmalı
89ks - Ya anlamış değilim adam 25000₺ emekli maaşı alıyor ona 11000 zam veriyorsun 7,500. Alana 2,500₺ adalet bunun neresinde biri 36000. Alıyor biri 10, bin ₺ alıyor kardeşim sorun burda 7,500tl alanda 25, bin TL alan zaten bağırmıyorki ben geçinemiyorum diye
İzmitli - 10.000 gün ödedim
32 yıl 6 ay bana
Ben alacağım birader ..
Tmm 10.000 TL az kabul .
Ne kadar ekmek o kadar köfte
Kusura bakma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.