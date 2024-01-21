İzmit Ayazma Mahallesi futbol sahası devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Ayazma Mahallesi’ne 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında inşa ettiği futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.
PERDE DUVAR BİTMEK ÜZERE
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında futbol sahasının çevresindeki perde duvarın yapımında sona yaklaşıldı. Daha sonrasında ise sırası ile dolgu, sentetik çim saha yapımı, galvaniz çit ve son olarak sahanın üstündeki tavan ağı ile kaplanması gerçekleştirilecek.
DOYASIYA SPOR YAPMA İMKÂNI
İzmit Ayazma Mahallesi ada 726 parsel 1’e inşa edilen futbol sahası bölgede yaşayan gençlere doyasıya spor yapma imkânı sağlayacak. Proje kapsamında 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında sentetik futbol sahası inşa edilecek. Bununla birlikte sahanın çevre duvarları, drenaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.