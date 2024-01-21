Kalbiniz için bunları yapın

Kalp hastalıklarının artış göstermesiyle birlikte koruyucu sağlık önlemlerinin değeri daha iyi anlaşılmaya başladığını, yaşam tarzındaki bazı değişikliklerle hem kalp hem de genel sağlığımızı koruyabileceğimizi belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bunun için bilinmesi ve yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

Risk faktörleri çok önemli

KALP damar hastalıklarının risk faktörlerinin tanınması ve ko­runma, halk sağlığı bakımın­dan hayati öneme sahiptir.

Yaş: Yaşın ilerlemesiyle birlikte kalp damar hasta­lığı riski artar.

Cinsiyet: Kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda or­taya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.

Aile öyküsü: Birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş) kalp damar hastalığı olanlarda risk daha yüksektir.

Sigara: Bu alışkanlık kalp damar hastalığı riskini iki kat artırır. Erken yaşta sigara içmeye başlamak, uzun süre ve fazla sigara içmek bu riski belirginleştirir.

Hipertansiyon: Kan basın­cının 120/80 mmHg’den yük­sek olması ve yüksek kan basıncı için ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür.

Şeker hastalığı: Bu sorun, koroner kalp hastalığının eş değeri olarak kabul edilir. Şeker hastalarının yarısın­dan fazlasında kalp damar hastalığı görülür.

Yüksek LDL (kötü) kolesterol: LDL’nin yüksek olması kalp-damar hastalıkla­rı riskini de artırır.

Düşük HDL (iyi) koleste­rol: İyi kolesterolün (HDL) 60 mg/ dl’den yüksek olması kalp damar hastalığı için ko­ruma sağlar. Düşük HDL de­ğerleri ise risk oluşturur.

Fiziksel egzersiz azlığı: Egzersizin süresi ve sıklığı arttıkça kalp sağlığına yararı da artar.

Alkol: Aşırısı kalp yetersizliği­ne neden olur.

Obezite: Kalp damar hastalı­ğı ve felç riskini artırır.

Stres: A tipi kişilik karakter­lerine sahip ki­şilerde (tutkulu, sabırsız, aceleci, saldırgan, ya­rışmacı, iddialı) risk artar.

Yaşam tarzınızı düzenleyin

■ Risk faktörlerini tanıyıp tedbir alın.

■ Obeziteyle mücadele edip kilo verin.

■ Sigarayı bırakın ve stresten uzak durun.

■ Hava kirliliğinden korunun.

■ Aktif bir yaşam sürün.

■ Egzersiz yap.

■ Sağlıklı beslenin.

■ Yeterli ve kaliteli uyuyun.

■ Enfeksiyon hastalıklarından korunun.

■ Endüstriyel ve kimyasal toksinlerden uzak durun.

■ Moral motivasyon ve konsantrasyonunuzu yüksek tutun.

DAHA ÇOK TÜKETIN

■ Sebze

■ Meyve

■ Baklagil

■ Tam tahıl

■ Kabuklu yemiş

DAHA AZ TÜKETIN

■ Rafine şeker

■ Doymuş ve trans yağ

■ Un

■ Tuz

■ Hayvansal protein

■ Süt ve süt ürünleri

■ Sıvı içecekler

Düzenli kontrole gidin

ALTI ayda bir kan yağlarınızı ve kan şekerinizi kontrol ettirip, yılda bir kez kalp muayenesine gidin. Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı olan ve menopoza giren kadınlar düzenli olarak kar­diyolojik kontrollerini yaptırmalı. Tabii sağlıklı kişiler de mutlaka yılda bir kez kontrole gitmeli.

Kaynak: SÖZCÜ