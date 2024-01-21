Kalbiniz için bunları yapın

Kalp hastalıklarının artış göstermesiyle birlikte koruyucu sağlık önlemlerinin değeri daha iyi anlaşılmaya başladığını, yaşam tarzındaki bazı değişikliklerle hem kalp hem de genel sağlığımızı koruyabileceğimizi belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bunun için bilinmesi ve yapılması gerekenleri şöyle özetledi:
Risk faktörleri çok önemli
KALP damar hastalıklarının risk faktörlerinin tanınması ve korunma, halk sağlığı bakımından hayati öneme sahiptir.
Yaş: Yaşın ilerlemesiyle birlikte kalp damar hastalığı riski artar.
Cinsiyet: Kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.
Aile öyküsü: Birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş) kalp damar hastalığı olanlarda risk daha yüksektir.
Sigara: Bu alışkanlık kalp damar hastalığı riskini iki kat artırır. Erken yaşta sigara içmeye başlamak, uzun süre ve fazla sigara içmek bu riski belirginleştirir.
Hipertansiyon: Kan basıncının 120/80 mmHg’den yüksek olması ve yüksek kan basıncı için ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür.
Şeker hastalığı: Bu sorun, koroner kalp hastalığının eş değeri olarak kabul edilir. Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp damar hastalığı görülür.
Yüksek LDL (kötü) kolesterol: LDL’nin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riskini de artırır.
Düşük HDL (iyi) kolesterol: İyi kolesterolün (HDL) 60 mg/ dl’den yüksek olması kalp damar hastalığı için koruma sağlar. Düşük HDL değerleri ise risk oluşturur.
Fiziksel egzersiz azlığı: Egzersizin süresi ve sıklığı arttıkça kalp sağlığına yararı da artar.
Alkol: Aşırısı kalp yetersizliğine neden olur.
Obezite: Kalp damar hastalığı ve felç riskini artırır.
Stres: A tipi kişilik karakterlerine sahip kişilerde (tutkulu, sabırsız, aceleci, saldırgan, yarışmacı, iddialı) risk artar.
Yaşam tarzınızı düzenleyin
■ Risk faktörlerini tanıyıp tedbir alın.
■ Obeziteyle mücadele edip kilo verin.
■ Sigarayı bırakın ve stresten uzak durun.
■ Hava kirliliğinden korunun.
■ Aktif bir yaşam sürün.
■ Egzersiz yap.
■ Sağlıklı beslenin.
■ Yeterli ve kaliteli uyuyun.
■ Enfeksiyon hastalıklarından korunun.
■ Endüstriyel ve kimyasal toksinlerden uzak durun.
■ Moral motivasyon ve konsantrasyonunuzu yüksek tutun.
DAHA ÇOK TÜKETIN
■ Sebze
■ Meyve
■ Baklagil
■ Tam tahıl
■ Kabuklu yemiş
DAHA AZ TÜKETIN
■ Rafine şeker
■ Doymuş ve trans yağ
■ Un
■ Tuz
■ Hayvansal protein
■ Süt ve süt ürünleri
■ Sıvı içecekler
Düzenli kontrole gidin
ALTI ayda bir kan yağlarınızı ve kan şekerinizi kontrol ettirip, yılda bir kez kalp muayenesine gidin. Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı olan ve menopoza giren kadınlar düzenli olarak kardiyolojik kontrollerini yaptırmalı. Tabii sağlıklı kişiler de mutlaka yılda bir kez kontrole gitmeli.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.