Antalya sahillerinde 4 günde beş ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu.

Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

40 KM ÖTEDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

ANTALYA SAHİLLERİNDE 4 GÜNDE 5 CESET

Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu. Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.