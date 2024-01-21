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Romantik Sarıbay...

CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşiyle nişanlılık yıldönümünü kutladı.

Romantik Sarıbay... mask

CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşiyle nişanlılık yıldönümünü kutladı. Sarıbay ilgili fotoğrafı "19 Ocak 1975 Nişanlılık yıldönümümüz…" ifadeleriyle paylaştı.
# chp

21 Oca 2024 - 10:59 - Yaşam

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