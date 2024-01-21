Mustafa Topaloğlu’ndan 'uzay yolculuğu' paylaşımı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın cuma günü TSİ 00.49'da başlayan uzay yolculuğu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yerine ulaşmasıyla tamamlandı.

"Uzaylı" lakabıyla dikkat çeken şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasının ardından bir paylaşım geldi.

'BU HEPİMİZİN BAYRAMI'

Instagram hesabından paylaşım yapan Topaloğlu, "Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Milletimize gelecek aydınlıklarda hayır rızık mutluluk getirsin, bizi anlayıp da gönülde taşıyanlara, gönül selamım olsun. Elon Musk, sana da ayrıca selam. Bu hepimizin bayramı, biz kazandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: karar