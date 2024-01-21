AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti

2018 yılında 4,5 yıl sürdürdüğü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden milletvekili Enver Yılmaz, AK Parti’den de istifa etmişti. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Enver Yılmaz için il binasında tören düzenlendi.Yılmaz rozet töreninin ardından konuşma yaptı. Yılmaz "Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz" diyen Yılmaz "Sizlerin arasında olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır" dedi.

Parti değiştirmenin zor bir karar olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ordu, 5,5 yıl aradan sonra bizleri özlemiş. Siz beni çağırdınız, biz de geldik. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza dair hiçbir tereddüdüm yok. Parti değiştirmek bizim gibi ideolojik kimliği olan bir jenerasyonda epey bir zordur. Fakat gelinen nokta itibari ile altını çizeceğim 3 tane kelimemiz var: Memleketimizin birliği için, vatanımız için, bayrağımız için ortak paydada buluştuk. O paydanın da adresi şu an burada bulunduğum İYİ Parti’dir. Ben sizleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.