Tayfun Balıkçı: Partililere sorulmadan atamalar yapılıyordu

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Tayfun Balıkçı oylama sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Balıkçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

RAPOR HAZIRLADILAR

“Genel merkezimiz Körfez için 5 aday olduğunu gördüğünde Eskişehir ve Bilecik milletvekilimizi bölgede görevlendirdi. Vekillerimiz, eski il başkanları, mevcut il başkanı ve eski belediye başkanlarını dinlediler ve bir rapor hazırladılar.

GENEL MERKEZ ÖN SEÇİM KARARI VERDİ

Ondan sonraki süreçte de genel merkezimiz ön seçime karar verdi. Parti içi temayül yoklaması gibi bir sistemle bir değerlendirme yapmak istedi. 5 aday adayı arkadaşımız var. Biz de bunu istiyorduk zaten. Demokratik bir şekilde adayımızı belirleyeceğiz. En azından halka sorulmadan, partililerimize sorulmadan atamalar yapılıyordu. Bu da parti içi bir hareketsizliği getiriyordu. Şu an gördüğüm kadarıyla parti içi bir hareketlilik var. Diğer aday adayı arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.