Kuşçu, “Buradan çıkan başkanımız olacak”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Nurcan Kuşçu oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Kuşçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

ŞÖLEN HAVASINDA ÖN SEÇİM YAPILIYOR

“Ön seçimin olması çok değerli ve kıymetli demokrasinin gereklerinden biri, çok mutluyum. İnşallah buradan çıkan başkanımız olacak, şölen havasında bir ön seçim yapılıyor. Hepimiz için hayırlısı olsun.”