Kuşçu, “Buradan çıkan başkanımız olacak”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Nurcan Kuşçu oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Kuşçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi,
ŞÖLEN HAVASINDA ÖN SEÇİM YAPILIYOR
“Ön seçimin olması çok değerli ve kıymetli demokrasinin gereklerinden biri, çok mutluyum. İnşallah buradan çıkan başkanımız olacak, şölen havasında bir ön seçim yapılıyor. Hepimiz için hayırlısı olsun.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.