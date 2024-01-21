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Vergili: “Kim çıkarsa çıksın hep birlikte çalışacağız”

CHP Körfez’de ön seçim başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilçenin adayını belirlemek için 2 bin 98 üyenin oy hakkı bulunuyor

Aygün Baş
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Vergili: “Kim çıkarsa çıksın hep birlikte çalışacağız” mask

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Aynur Vergili oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Vergili açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

KAZANAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLACAKTIR

“Demokrasi gereği yapılan ön seçimin tüm aday adayları arkadaşlarımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 5 aday adayı var, herkese başarılar dilerim. Ön seçimden çıkan kim olursa olsun kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Kim çıkarsa çıksın hep birlikte çalışacağız.” 
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21 Oca 2024 - 11:55 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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