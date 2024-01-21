Vergili: “Kim çıkarsa çıksın hep birlikte çalışacağız”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Aynur Vergili oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Vergili açıklamasında şu ifadelere yer verdi,
KAZANAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLACAKTIR
“Demokrasi gereği yapılan ön seçimin tüm aday adayları arkadaşlarımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 5 aday adayı var, herkese başarılar dilerim. Ön seçimden çıkan kim olursa olsun kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Kim çıkarsa çıksın hep birlikte çalışacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.