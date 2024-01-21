Uslu: “Ön seçim demokrasinin ve partimizin bir geleneğidir”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Bozkurt Uslu oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Uslu açıklamasında şunları söyledi,

ÖN SEÇİM BİR GELENEKTİR

“Ön seçim demokrasinin ve partimizin bir geleneğidir. Ben bu şekilde tekrar aday olmayı çok istiyorum. Sandıktan çıkacağıma inanıyorum. Daha sonra da yerel seçime çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun.”