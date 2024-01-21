Türkiye onları konuşmuştu! Çocuk gelin, çocuk damada geri döndü

Konya'da görücü usulü ile tanışan O.K. ile D.K., yaşları küçük olduğu için ailelerinin imzalı onayı ile geçen yıl 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi; iddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya'ya dönmek istedi.

TAVIRLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı da gelinin üzerinde kaldı.

Düğünü terk edip, ailesi ile Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp, kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı söyleyerek kendi anne ve babasından şikayetçi olacağını söyledi.

EMNİYETTE FARKLI İFADE VERDİ

Damadın ailesi ile Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, O.K.'nin ailesi tarafından silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ile eşinin ailesinden şikayetçi oldu.

D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesi ile Konya'ya geri döndü. Kendilerinin de karşı taraftan 'yağma' iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyleyen damat O.K., düğün gününe kadar her şeyin normal olduğunu, kız tarafının niyetini düğünün 2'nci günü anladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kızın babası, bizden 500 bin lira başlık parası istedi. Karşı tarafın ailesine, o parayı veremeyeceğimizi söyledik ve kız bana 'Beni kaçır, sen erkek değil misin?' dedi. Bunların amacı; başlık parasını çoğaltmakmış.

Kızın babası, bizim bu parayı veremeyeceğimizi anlayınca babamı aradı ve 'Ben mi senin oğlunu istemeye geleyim yoksa sen mi benim kızımı istemeye geleceksin?' dedi.

Başlık parası 250 bin lira olunca aileler anlaştı. Düğünün ilk günü her şey çok güzeldi ama 2'nci günü, bize Konya'ya döneceklerini ve babaannesinin öldüğünü söyleyince kuşkulandım.

Düğün anında kızın annesi, kızının yanından hiç ayrılmadı ve onun aklını karıştırdı. Düğünün 2'nci günü kızı alıp, ziynet eşyalarıyla döndüler"

'GURURUMLA OYNADILAR'

Yarım kalan düğünün 3'üncü gününde, eşinin geri geldiğini ve ailesinden şikayetçi olacağını söylediğini anlatan O.K., şöyle konuştu:

"Kız evine döndükten sonra beni aradı ve ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak ve ailesinden şikayetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi. Birlikte polise gittik.

Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim adetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır.

Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Kendisini darbettiğimizi iddia etti.

Polise, ailemin onu silahla tehdit ettiğini ve darbettiğini söyledi. Gururumla oynadılar. Evlenmeyi düşünmüyorum. Beni hayattan soğuttular, içimdeki yaşam sevincini sömürdüler"

Damadın babası Doğan K. (37) da düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası ile 1 milyon lira zarara uğratıldığını söyledi.

'BU KIZ SATILIKTIR' YAZDI

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan çocuk gelin D.K.'nin babası Y.K.'nin, henüz 13 yaşındayken kızını sosyal medya üzerinden fotoğrafını yayınlayıp, 'Bu kız satılıktır' diye yazıp, 1 sene önce de yine sosyal medya hesabından kızına 250 bin lira fiyat verdiği canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı, canlı yayında kızı için fiyat verdiği görüntülere ulaşıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Görüntülerde, ailesi ile pikniğe giden Y.D.'nin, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar, görüntülere yansıdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü, yaşı küçük D.K.'yi koruma altına aldı. D.K. daha sonra kaldığı yurttan kaçarak ailesinin yanına geri döndü.

"HER ŞEY BİR ANLIK SİNİRDİ"

Bu arada Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan D.K. aynı ilçede yaşayan O.K.'nin evine gitti. 'Geri geldim diyen çocuk gelini, O.K. ile ailesi de kabul edince birlikte yaşamaya başladılar. Çok mutlu olduklarını söyleyen D.K. "Her şey eskide kaldı. Her şey bir anlık sinirdi ve şimdi geleceğimize bakıyoruz. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi. Eşinin yanından ayrılmayan O.K. ise "Ben de karımı çok seviyorum. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz" diye konuştu.