Torun: “Kim çıkarsa çıksın birlikte çalışacağız”

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ön seçim oylaması saat 10.30’da başladı. 5 aday adayının yarıştığı maratonda oylama işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Aday adaylarından Emirşah Torun oylama sırasında açıklamalarda bulundu. Torun açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

“Önce CHP Genel Merkezi’nin yapacağı atamayı bekledik. Son noktada ön seçim kararı alındı. 2 bin 98 üyenin oy kullanma hakkı var. Sandıktan kim çıkarsa çıksın 31 Mart için hep birlikte çalışacağız.”