Günlük kiralık evlerde yeni oyun: Yasa değişince yöntem de değişti

Resmi Gazete'de 28 Aralık'ta yayımlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Kararla birlikte günlük kiralık ilanlarında düşüş görülürken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetleri tam gaz sürüyor.Online platformlarda ilan sahiplerinin çoğunluğunun halen turizm konutu belgesi almadığı görülürken ilanlarda fiyatların farklı yazılması dikkat çekti.

AÇIKLAMA KISMINA 'BORÇ ÖDEMESİ' YAZIN

Sömestr tatilinin başlamasıyla yerli turist talebinin arttığı Bursa, Erzurum, Afyonkarahisar ve Antalya gibi illerdeki ilanlar tarandı.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını ve sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut. Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim… İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" şeklinde bilgi verdi.

'TURİZM BELGESİ ALMADIK AMA SIKINTI YAŞAMAZSINIZ'

Erzurum'da günlük 200 TL olarak ücretlendirilen 2+1 evin işletmecisi ise, "Burası merkezde, temiz aile apartmanı. Turizm belgesi almadık ama araştırıyoruz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. 2 kişi 1.000 TL, 4 kişi 1.500 TL, 6 kişi kalacaksanız da günlük 2 bin TL" şeklinde bilgi verdi.

İLANDA 500 TL GERÇEKTE 2 BİN TL

Bursa merkezde yer alan 1+1 bir ev ise ilanda günlük 500 TL olarak belirtilirken, evin sahibi günlük fiyatın 2 bin TL olduğunu söyledi.

"Bu ev gibi elimizde 10 daire var. Şu anda sömestr tatili. O nedenle talep çok yüksek. Bu hafta için boş ev yok. Haftaya iki dairem müsait. İki yetişkin iki çocuk rahat kalırsınız. Sezonda günlük 2 bin TL. 500 TL sezon dışı fiyatı" diyen ev sahibi, henüz turizm belgesi almadıklarını ve araştırmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: karar