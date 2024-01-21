Arda Turan’ı mutsuz gönderdik  

TRİBÜNLER GERİLDİ

Kocaelispor, önceki gün oynanan maçta Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, cezalı olduğu için karşılamayı, kuzey kale arkası localasından seyretti. Turan, maçın bitiş düdüğü ile sinirlerine hakim olamadı ve agresif tavırlar sergiledi. Turan’ın tepkileri numaralı tribününde bulunan taraftarları da gerdi. Taraftarlar genç teknik adama tepki gösterirken, Arda hoca stadyumdan mutsuz ayrıldı.