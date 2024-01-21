Arda Turan’ı mutsuz gönderdik  

TRİBÜNLER GERİLDİ
Kocaelispor, önceki gün oynanan maçta Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, cezalı olduğu için karşılamayı, kuzey kale arkası localasından seyretti. Turan, maçın bitiş düdüğü ile sinirlerine hakim olamadı ve agresif tavırlar sergiledi. Turan’ın tepkileri numaralı tribününde bulunan taraftarları da gerdi. Taraftarlar genç teknik adama tepki gösterirken, Arda hoca stadyumdan mutsuz ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.