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Arda Turan’ı mutsuz gönderdik  

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, cezalı olduğu için Kocaelispor-Eyüpspor maçını tribünden izledi. Maçı 90 dakika ayakta izleyen Turan, maçın bitiş düdüğü ile yerine oturdu. Turan’ın mutsuzluğu yüzünden okundu

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Arda Turan’ı mutsuz gönderdik   mask

TRİBÜNLER GERİLDİ

Kocaelispor, önceki gün oynanan maçta Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, cezalı olduğu için karşılamayı, kuzey kale arkası localasından seyretti. Turan, maçın bitiş düdüğü ile sinirlerine hakim olamadı ve agresif tavırlar sergiledi. Turan’ın tepkileri numaralı tribününde bulunan taraftarları da gerdi. Taraftarlar genç teknik adama tepki gösterirken, Arda hoca stadyumdan mutsuz ayrıldı.
# Arda Turan, Kocaelispor, Eyüpspor, tepki

21 Oca 2024 - 13:26 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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