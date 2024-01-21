Eyüp galibiyetinin primleri belli oldu: 100 bin TL!

BU MAÇA ÖZEL
Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor önceki gün, Daniel Candeias ve Douglas Taque’nin golleriyle Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Temsilcimizde normal galibiyet primleri 35 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak bu maça özel olarak galibiyet primi 100 bin TL olarak belirlendi. Eyüp galibiyetiyle moralini yükselten futbolcular, alacakları prim ile daha da morallendiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.