Eyüp galibiyetinin primleri belli oldu: 100 bin TL!

BU MAÇA ÖZEL

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor önceki gün, Daniel Candeias ve Douglas Taque’nin golleriyle Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Temsilcimizde normal galibiyet primleri 35 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak bu maça özel olarak galibiyet primi 100 bin TL olarak belirlendi. Eyüp galibiyetiyle moralini yükselten futbolcular, alacakları prim ile daha da morallendiler.