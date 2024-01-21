21 Oca 2024 - 13:27- Spor G:

Eyüp galibiyetinin primleri belli oldu: 100 bin TL!

  Kocaelispor, önceki gün Süper Lig yolunda çok kritik bir galibiyet aldı. Temsilcimiz Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Futbolculara bir moral de yönetimden geldi. Galibiyet primi 100 bin TL olarak belirlendi

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Eyüp galibiyetinin primleri belli oldu: 100 bin TL! mask

BU MAÇA ÖZEL

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor önceki gün, Daniel Candeias ve Douglas Taque’nin golleriyle Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Temsilcimizde normal galibiyet primleri 35 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak bu maça özel olarak galibiyet primi 100 bin TL olarak belirlendi. Eyüp galibiyetiyle moralini yükselten futbolcular, alacakları prim ile daha da morallendiler.
# Kocaelispor, Eyüpspor

21 Oca 2024 - 13:27 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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