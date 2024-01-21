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Kocaelispor lider sever  

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, önceki gün sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Temsilcimiz sahadan, Daniel Candeias ve Douglas Tanque’nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı

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PERDEYİ CANDEİAS AÇTI

Bu sezon Süper Lig’e adını yazdırmak için canla başla mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, önceki gün 45 puanla lider olan Eyüpspor’u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren baskın oynayan temsilcimiz, 14. dakikada Daniel Candeias’ın attığı golle öne geçti. Sonrasında serbest vuruş kazanan Eyüpspor, Caner Erkin’in asisti, Bruno’nun golü ile skoru eşitledi. Kocaelispor bu dakikadan sonra birçok pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi. Daha sonrasında, 69. dakikada sahneye çıkam golcümüz Douglas Tanque, skoru belirleyen golü attı. Temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak moral depoladı.

BUZ GİBİ HAVADA 12 BİN TARAFTAR

 

Kocaelispor, önceki gün harika bir oyunla lider Eyüpspor’u 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Karşılaşmaya yaklaşık 12 bin taraftar ilgi gösterdi. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlarımız, adeta 12. adam görevi yaparak Eyüpspor üzerinde baskı kurdu. Galibiyet, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can ve buz gibi havada takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara armağan edildi.

BU TAKIM KAZANMAK İÇİN VAR!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, hakem hataları ile yıldırılmaya çalışırken, tokat gibi cevap, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’ndan geldi. Lider Eyüpspor’u 2-1 mağlup eden temsilcimiz, “ O sene bu sene” mesajı vererek Süper Lig’e çıkma sinyalleri verdi. Son maçlarında skandal hakem hataları ile canı yanan temsilcimiz, bu ligde misafir olduğunu, gerçek yerinin Süper Lig olduğunu herkese kanıtladı.

 

# Kocaelispor, Eyüpspor, var, Caner Erkin

21 Oca 2024 - 13:28 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Cengi̇z - Daha düne kadar Douglas Tanque atan , sallayan delikanlılar nerede, sesleri çıkmıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 15:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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