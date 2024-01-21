LPG'ye zam geldi

Asgari ücrete ve emekliye yeni yılda yapılan zammın ardından, marketlerde ve pazarlarda ürünlerin etiketi değişip fiyatlar artmaya devam ediyor.

Bu kez de zam gelen şey LPG oldu. Gece saat 00.00'da LPG'ye 40 kuruşluk bir zam yapıldığı ortaya çıktı.

Dün gece de motorine 1 lira 15 kuruşluk bir zam uygulanmıştı.

LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruşluk zam geldi.

YENİ YILDA ÖTV ZAMMI DA YAPILMIŞTI

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken 3 Ocak'ta ÖTV düzenlemesiyle benzinin litre fiyatı 2.31 TL'ye, motorin 2.15 TL'ye ve LPG 1 TL artmıştı.4 Ocak'ta motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim yapılmış ancak, 17 Ocak'tan itibaren LPG'ye 37 kuruş, 20 Ocak'tan itibaren motorine ise 1.15 TL zam gelmişti. Bu gece de LPG'nin litresine ortalama 40 kuruş daha zam yapıldığı belirtildi.