Yıldızlı ve Sarı Körfez’e ziyarette bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, sabah saatlerinde Ulugazi İlkokulu’nda yapılan İzmit Belediye Başkan adaylığı ön seçiminin ardından Körfez’e geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı,

ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRDİK

“Üyelerimizin taleplerini yerine getirdik. Yüzlerimiz gülüyor. Ön seçimin kazananı CHP olacak. İzmit'i yeniden sosyal belediyecilikte çalıştıracağız. Körfez'i de kazanmak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

KÖRFEZ’İN BÜTÜN HÜCRELERİ BURADA

Sarı’nın ardından açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise konuşmasında şunları söyledi,

“Ön seçim partiye ciddi hareket getiriyor. Körfezin bütün hücreleri burada. Körfez'i kazanmak için de ciddi bir temel oluşturuyor. Çok kıymetli bir gün bizim için. Kazanan CHP olacak. Partide bugün büyük bir heyecan yaşanıyor.”