21 Oca 2024 - 14:00- Siyaset G:

Yıldızlı ve Sarı Körfez’e ziyarette bulundu

CHP İzmit ve Körfez’de yerel seçimlerde belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararı almıştı. Ön seçim kapsamında CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı Körfez EML’ye ziyarette bulundu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Yıldızlı ve Sarı Körfez’e ziyarette bulundu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı  Bülent Sarı ve Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, sabah saatlerinde Ulugazi İlkokulu’nda yapılan İzmit Belediye Başkan adaylığı ön seçiminin ardından Körfez’e geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı,

ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRDİK

“Üyelerimizin taleplerini yerine getirdik. Yüzlerimiz gülüyor. Ön seçimin kazananı CHP olacak. İzmit'i yeniden sosyal belediyecilikte çalıştıracağız. Körfez'i de kazanmak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

KÖRFEZ’İN BÜTÜN HÜCRELERİ BURADA

Sarı’nın ardından açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise konuşmasında şunları söyledi,

“Ön seçim partiye ciddi hareket getiriyor. Körfezin bütün hücreleri burada. Körfez'i kazanmak için de ciddi bir temel oluşturuyor. Çok kıymetli bir gün bizim için. Kazanan CHP olacak. Partide bugün büyük bir heyecan yaşanıyor.” 

# cumhuriyet, chp, bülent sarı, büyük

21 Oca 2024 - 14:00 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.190 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL