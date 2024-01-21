Togg T10F modeli CES 2024 fuarında kamuoyunun beğenisine sunuldu. Togg T10F modeline dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, yeni Togg’un özellikleri neler? Togg T10F modelinin teknik özellikleri neler?

TOGG ‘’T10F’’ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Togg yeni modelinin ismi T10F oldu. Togg'un model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve Togg'un baş harfini temsil etmektedir.

"10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret etmektedir.

"F" harfi ise gövde tipi tamamlayıcısı olan ‘fastback’ kelimesinin baş harfinden esinlenilmiştir. Böylece yeni Togg "T10F" model ismi ortaya çıkmıştır.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşımaktadır. Ağırlıklı sedan çizgilerine sahip olan fastback otomobillerde, tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunur. Yan çizgilere bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırmaktadır.

Togg T10F'nin ön kısmında, ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir Togg imzası olan "bumerang" şeklinde gündüz farları yer alıyor.

Togg T10F modeli de Gemlik'teki tesiste "C platformunda" üretilecek.



Togg T10F modeli kullanıcıyı merkeze koyarak, internetin içinde ve uzaktan güncellemelerle sürekli ve yeni kalan bir cihaz.

" Otomobil" yerine "akıllı cihaz" olarak tanıtan Togg bu nedenle teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih etmektedir. Bu nedenle de Togg T10F CES fuarında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Togg T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkmayı planlıyor.

Toff T10F, 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı planlıyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Togg T10F, harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasını sağlayan bir cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

Togg T10F, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğine de sahip olacak. T10F, bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özellikleri yer alacak.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg T10F 2025 yılının mart veya nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Kaynak: yeniçağ